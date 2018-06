Borgstelling voor nieuwe lokalen scouts goedgekeurd 20 juni 2018

02u36 0 Vilvoorde De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor een borgstelling van maximum 100.000 euro voor een lening van de scouts voor de bouw van hun nieuwe lokalen in de wijk Faubourg.

"De stad staat maar heel zelden een borgstelling toe", zegt schepen Jo De Ro (Open Vld). Het herwerkte plan van de scouts waarbij men niet bij een bank, maar bij het Bisdom een lening afsluit, met minder interestlasten en een haalbaardere afbetalingstabel heeft de stad overtuigd om deze borgstelling goed te keuren."





Daarnaast financiert de stad nog een flink deel van dit project met een investeringssubsidie van 150.000 euro en 70.000 euro die nodig is voor de afbraak van de gebouwen die er nu nog staan én 33.750 euro voor de aanleg van de nutsvoorzieningen. Ook de gronden zijn trouwens van de stad. Deze worden in erfpacht ter beschikking gesteld.





Bij de scouts wordt schouderophalend gereageerd. De beslissing over de borgstelling van 100.000 euro was volgens hen in 2016 al genomen.





"Nergens wordt zo weinig onderscheid gemaakt tussen schijn en werkelijkheid als in de politiek." De scouts uitten begin dit jaar nog hun ongenoegen omdat de borgstelling maar voor 100.000 euro gold en niet voor de gevraagde 400.000 euro.





De nieuwbouw aan de Fresiaweg kan nu in oktober met de nodige vertraging starten en zal een jaar in beslag nemen.





Het totale kostenplaatje beloopt 750.000 euro. (DBS)