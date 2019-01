Bonte voert ‘war on drugs’ op Burgemeester is wildgroei aan cannabisplantages beu en wil panden in beslag nemen Dimitri Berlanger

10 januari 2019

20u11 0 Vilvoorde Burgemeester Hans Bonte (sp.a) is de wildgroei aan cannabisplantages kotsbeu en wil radicaal ingrijpen. “Ik wil dergelijke drugspanden in beslag kunnen nemen”, stelt hij onomwonden. Volgens Bonte laat de wet dit ook toe. “En als het toch niet kan, wil ik hiertoe zelf een wetsvoorstel indienen.” Bonte viseert vooral een pand op de Houtemsesteenweg waar onlangs nog een plantage met liefst 875 plantjes werd aangetroffen en waar ook al eerder problemen mee waren.

In 2018 werden er in totaal vier plantages opgedoekt in Vilvoorde. Het laatste wapenfeit was een ‘dubbelslag’ en dateert van begin december. In een pand in de Hellingstraat, pal in het centrum, werd een plantage met 375 wietplantjes aangetroffen en in een woning in de Houtemsesteenweg ging het om liefst 850 stuks.

Burgemeester Bonte ziet het florerende fenomeen met lede ogen aan, maar broedt op een drastische tegenzet. “Ik wil dergelijke gebouwen in beslag kunnen nemen”, stelt hij onomwonden. “De wettelijke mogelijkheden zijn er, maar worden gewoon nooit toegepast. Ik heb alleszins de vraag gesteld aan het parket of ik zo’n woning kan verbeurd verklaren. Ik heb dit ook al aangekaart bij het zonaal overleg met de parketmagistraat.”

Woning verliezen

Bonte is dan ook vastberaden. “Volgens de eerste lezing van de wet kan het alleszins. En als er toch nog obstakels zijn, zal ik zelf een wetsvoorstel indienen. Het is geen evidente procedure is, maar het is preventief wel het beste signaal dat je kan geven: wie zich bezighoudt met dit soort kwekerijen riskeert zijn woning te verliezen. Dat geldt voor eigenaars die het pand zelf bewonen als eigenaars die geen enkele verantwoordelijkheid opnemen en hun huurders hun gang laten gaan.”

Vier opgedoekte cannabisplantages in een jaar tijd vind ik een hallucinant cijfer. Dat wil zeggen dat er nog een pak andere zijn die we niet ontdekken Hans Bonte

Vooral het pand op de hoek van de Houtemsesteenweg en de Bavaylei zit in het vizier van Bonte. “Er zijn met een zekere regelmaat problemen. Met drugs zoals nu, maar er zijn ook al eens illegalen aangetroffen. Dat maakt het makkelijker om zo’n procedure in gang te zetten. Bij andere ‘eenmalige’ voorvallen is de weg nog veel langer.”

De burgemeester wil bovenal een voorbeeld stellen. “Vier opgerolde cannabisplantages in een jaar tijd vind ik een hallucinant cijfer. Dat wil zeggen dat er nog een pak andere zijn die we niet ontdekken. Het fenomeen steekt elk jaar meer de kop op. Vroeger kwam er occasioneel wel eens iets naar boven zoals dat synthetisch drugslab in de Leuvensesteenweg, maar dat waren uitzonderingen. We willen alleszins duidelijk maken dat we er niet mee lachen. Ik heb aan de korpschef dan ook gevraagd om een analyse te maken van alle drugszaken die we de voorbije jaren al zijn tegengekomen.Dit is onze prioriteit nummer een. Het is ook een van de doelstellingen van het Kanaalplan om de onderliggende criminaliteitsfenomenen aan te pakken.”