Bonte tijdens werkbezoek minister De Crem: “20 extra agenten nodig voor Kanaalplan” Robby Dierickx

05 april 2019

14u57 0 Vilvoorde Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) heeft minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) vrijdag tijdens een werkbezoek rond het federale Kanaalplan om twintig extra agenten gevraagd. “Ofwel komen die agenten er ofwel beslist men klaar en duidelijk om een punt achter het Kanaalplan te zetten”, aldus Bonte. Minister De Crem nam akte van de suggesties.

Het werkbezoek van de minister stond in het teken van het veiligheidsbeleid in Vilvoorde en de regio. Vooral het federale Kanaalplan werd er besproken. Volgens burgemeester Hans Bonte en Erik Bassleer, korpschef van de politiezone ViMa (Vilvoorde-Machelen), is er nog veel werk aan de winkel. “Het Kanaalplan is namelijk volledig geïmplodeerd”, aldus Bonte. “Zo is de ondersteuning met twintig politieagenten van het federale niveau om het Kanaalplan te realiseren de voorbije maanden helemaal verschrompeld en verdampt. Daardoor staat de realisatie van het plan op de helling. Ofwel komt het federale niveau zijn belofte na en voorziet men effectief in 20 bijkomende politiemensen ofwel beslist men klaar en duidelijk om er een punt achter te zetten. Blijven aanmodderen heeft geen zin.”

Volwaardige rechtbank

Daarnaast maakte Bonte ook de wensen van het Toekomstforum, de vergadering van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde inzake veiligheid, over aan de minister. Zo vraagt het Toekomstforum een randpremie voor de politiemedewerkers uit de Vlaamse Rand, een eerlijke financiering voor de politiezones en een volwaardig parket en een rechtbank voor Halle-Vilvoorde.

“Met het werkbezoek is er klaarheid geschept over het Kanaalplan en heb ik kunnen luisteren naar de suggesties en de specifieke vragen van de stad”, reageerde minister De Crem. “We streven naar een optimale samenwerking tussen het federale en lokale bestuursniveau.”

Pieter De Crem nam de bevoegdheden Binnenlandse Zaken en Veiligheid in december over van Jan Jambon, nadat N-VA uit de federale regering stapte.