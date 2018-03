Bonte: "Nadenken over plan veiligheidsbeleid? Een schande is het" 08 maart 2018

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) reageert negatief op de vraag van justitieminister Koen Geens 'om na te denken over een plan voor het veiligheidsbeleid'. Geens deed die uitspraak tijdens een onderhoud met een delegatie burgemeesters van Halle-Vilvoorde over de veiligheidsproblemen in de regio. Tot ergernis van Bonte dus. "De burgemeesters hebben de vorige jaren als onderdeel van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde in werkgroepen al grondig nagedacht over hoe er meer veiligheid kan geboden worden voor de inwoners uit de regio", legt hij uit. "Een aantal basisingrediënten die essentieel zijn voor een beter veiligheidsbeleid worden unaniem gedragen door de burgemeesters. Het zijn veelal zaken die nu al op de federale regeringstafel liggen, zoals een volwaardig parket, eerlijke politiemiddelen voor de zones uit de rand, een 'Randpremie' voor politieagenten uit de rand en een volwaardige rechtbank in Halle-Vilvoorde. En dan gaat de minister nu vragen aan de burgemeesters om over een plan na te denken... Hoe zat dat weer met dat kluitje in het riet? Een schande is het", aldus nog Bonte.





(DBS)