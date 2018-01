Bonte moet kiezen: sjerp of Kamer LIJSTTREKKERS NOG NIET BEKEND BIJ KARTEL SP.A-GROEN DIMITRI BERLANGER

30 januari 2018

02u41 0 Vilvoorde De posities voor de gemeenteraadsverkiezingen worden stilaan ingenomen. Maar burgemeester Hans Bonte weet nog niet of hij wel lijsttrekker wordt. Door het cumulverbod van sp.a ligt zijn zitje in de Kamer in de weegschaal met een eventuele nieuwe burgemeesterssjerp. Sp.a en Groen beslisten wel al dat ze opnieuw in kartel naar de kiezer trekken.

Het lijkt onwaarschijnlijk maar de kans bestaat dat huidig burgemeester Hans Bonte zichzelf niet gaat proberen opvolgen. Door het verbod dat de sp.a haar leden oplegt om het mandaat van burgemeester nog te combineren met dat van parlementslid staat Bonte, die nu in de Kamer zetelt, voor een moeilijke keuze die hij zelf naar eigen zeggen nog niet heeft gemaakt.





"Ik doe beide graag voor alle duidelijkheid. Men heeft mij gevraagd om de lijst te trekken. Ik ga de komende weken een keuze moeten maken. Maar het zal uiteindelijk wel altijd de kiezer zijn die beslist", benadrukt Bonte die in 2012 nog 1.876 voorkeurstemmen behaalde. Sp.a en Groen gaan hun lot wel weer aan elkaar verbinden. In een mededeling beklemtoont het kartel dat het de ambitie heeft om ook tijdens de komende jaren 'de motor te zijn van de verdere vernieuwing van de stad' en de bijzonder grote uitdagingen aan te gaan op vlak van kinderopvang, jeugd, sport en onderwijs.





Open Vld

Vlaams parlementslid Jo De Ro zal bij de gemeenteraadsverkiezingen de Open Vld-lijst trekken. Dat heeft de partij zondag bekendgemaakt tijdens haar nieuwjaarsreceptie. Tweede op de lijst staat schepen Katrien Vaes en derde is Didier Cortois, fractievoorzitter in de gemeenteraad. Open Vld maakt in Vilvoorde samen met Sp.a-Groen en N-VA deel uit van de coalitie.





De Ro zetelt sinds 2007 in de gemeenteraad en is sinds 2013 als schepen bevoegd voor Financiën, Onderwijs en Preventie. Begin januari 2013 belandde hij in het Vlaams Parlement als opvolger van Herman Schueremans. "Onze slogan voor de komende kiescampagne is net zoals in 2012 'Positief vooruit'. Binnen onze bevoegdheden kunnen we verschillende voorbeelden voorleggen van positieve realisaties. Zo werd bijvoorbeeld het handelscentrum gerenoveerd en zijn er in elke wijk nieuwe schoolgebouwen opgetrokken", zegt De Ro.





Nieuwe partij

Intussen laat ook Fred Luyckx, de roerganger van het actiecomité Zo Mobiel Lef, dat zich zowat op alle mobiliteitskwesties stort, van zich horen. Hij kondigt met 'Voluit Respect' zelfs een nieuwe partij aan. "In 2012 beloofden alle partijen meer inspraak in Vilvoorde", zegt Luyckx. "Het ging veranderen maar we hebben er niets van gezien. Projecten als de ondergrondse parking, het nieuw parkeerplan, de trambus en ringtram, Groenloo,... werden toch doorgevoerd terwijl ze geen draagvlak hadden. Intussen laat de stad sociale woningen en het handelscentrum verkommeren. Er dringt zich een nieuw sociaal en mobiliteitsbeleid op en daar willen we graag met zoveel mogelijk mensen aan werken. Begin april komen we naar buiten met een volledig programma."





Eerder raakte al bekend dat Peter Van Kemseke de CD&V-lijst zal trekken. N-VA heeft nog niet in zijn kaarten laten kijken.