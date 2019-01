Bonte: “Met Uplace moet hij niet meer afkomen” Toparchitect moet ontwikkeling industriegebied deblokkeren.

Vilvoorde juicht initiatief toe. Dimitri Berlanger

13 januari 2019

12u55 0 Vilvoorde Machelen heeft stadsplanner Alexander D’Hooghe onder de arm genomen in een poging om de absolute stilstand na het Uplace-debacle te doorbreken. Vorig jaar leek het megashoppingcenter de definitieve doodsteek te hebben gekregen toen de stedenbouwkundige vergunning nog maar eens werd vernietigd. Machelen, een grote voorstander van Uplace, hoopt het project nog te reanimeren. “Alle initiatieven zijn welkom, maar Uplace is dood”, reageert Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a).

Er rust een zware taak op de schouders van toparchitect Alexander D’Hooghe. De ‘mirakelman’ die twintig jaar stilstand in de Antwerpse Oosterweelverbinding doorbrak, moet nu een oplossing vinden voor een tweede groot Vlaams project dat al jaren op apegapen ligt. D’Hooghe, zelf Vilvoordenaar, onderhandelt in opdracht van de gemeente Machelen al enkele maanden in alle stilte met ruziënde politieke overheden, ondernemers en bewonersgroepen. Zijn opdracht: een compromis bereiken rond de ontwikkeling van het braakliggend industriegebied van 240 hectare.

Het reconversieproject zit geblokkeerd door de juridische veldslag rond winkelcentrum Uplace, dat 5 procent van het geheel uitmaakt. Vilvoorde wil op de oude industriële site die zich uitstrekt van voorbij het viaduct richting Machelen en de voormalige Renaultfabriek tot achter het station van Vilvoorde onder meer een een ziekenhuis bouwen en een kmo-zone realiseren.

D’Hooghe zegt aan De Tijd dat hij over twee tot drie maanden zijn conclusies wil voorleggen aan de gemeente Machelen. Die nam hem in dienst nadat de Vlaamse regering de bevoegdheid om het gebied een bestemming te geven aan het Machelse bestuur had overgedragen. Of er in de visie van D’Hooghe nog plaats is voor Uplace, laat hij in het midden. Ook Uplace zelf is betrokken bij het overleg en laat weten ‘dat het constructief meewerkt aan de toekomstvisie voor de verlaten industriezone’.

Woonzone

Buurgemeente Vilvoorde, dat zich fel kant tegen Uplace, staat positief tegenover de aanstelling. “Het is zeer belangrijk dat er snel knopen worden doorgehakt”, zegt burgemeester Bonte. “Zowel Vilvoorde als Machelen kampen met overlast door decennialange leegstand op de Cat-site (achter het station, red.), de Renaultfabriek en het Uplace-terrein. We zien acute ruimtetekorten ontstaan ten gevolge van de exploderende bevolking. Men kijkt dan ook best niet langer naar deze regio als en pure economische reconversiezone, maar veeleer met de ambitie om van Vilvoorde en Machelen aantrekkelijke woon- en leefkernen te maken.”

Ook de toenemende ruimtelijke druk vanuit Brussel baart Bonte zorgen. “We kunnen ons geen stilstand meer veroorloven. Anders zal dit deel van Vlaanderen opgeslokt worden door de hoofdstad en versmacht worden door de bijhorende mobiliteitsproblemen.”

Uplace is en blijft ‘dood’, bendadrukt Bonte. “Ik hoop dat D’Hooghe slaagt in zijn missie om bij te dragen tot een breed gedragen en evenwichtig voorstel. Hij heeft voldoende ervaring en zal snel kunnen concluderen dat een groot winkelcentrum op de site zoals Uplace geen kans op slagen heeft. Zowel het mobiliteitsinfarct, de impact op het leefmilieu als de negatieve effecten op de steden maken dit onmogelijk en onwenselijk.”