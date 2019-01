Bonte legt eed af en registreert goede voornemens DBS

02 januari 2019

16u46 1 Vilvoorde “Mijn beste voornemen voor de komende jaren is om de Vilvoordenaar gelukkiger te maken.” Dat zegt Hans Bonte, bij het begin van zijn verlengd burgemeesterschap. Hij liet voor de ‘zekerheid’ zijn voornemens zelfs registreren.

“Toegegeven: het klinkt zeer wollig, maar het is wel zeer tastbaar”, legt Bonte uit. “Het vloeit namelijk voort uit het gegeven dat het geluk van mensen zeer sterk bepaald wordt door hun relatie met andere mensen; het wederzijds respect tussen mensen. Als burgemeester vind ik het dan ook mijn eerste opdracht om veel bruggen te slaan: tussen buren, tussen individuen en het brede verenigingsleven, tussen ouders en scholen, tussen de 130 nationaliteiten en de vele cultuurgemeenschappen van Vilvoorde, tussen jong en oud... Bruggen bouwen is de beste remedie tegen vooroordelen en vereenzaming. De beste methode om daar aan te werken is dagelijks de Vilvoordenaar maximaal te betrekken bij het beleid en echte inspraak te garanderen.”

Bonte krijgt voor zijn goede voornemens een duwtje in de rug van verzekeraar NN dat alle Belgen oproept om hun goede voornemens te registeren. NN zorgt er vervolgens voor dat dit op ludieke wijze gedeeld wordt met zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen. Dat gebeurt via online banners, sociale media... zodat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van de goede voornemens. “Zo verhogen we de sociale druk, waardoor het voornemen meer kans op slagen heeft.” Ook de nieuwe burgemeesters, waaronder dus Bonte, werden bij het begin van de beleidsperiode aangespoord om hun voornemens wereldkundig te maken.

Vandaag heeft Hans Bonte ook officieel de eed afgelegd bij de gouverneur. Hij heeft zoals bekend – niet zonder moeite – een coalitie van sp.a, Groen, Open Vld en CD&V op de been gebracht.