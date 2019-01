Bonte even Bob de Bouwer voor woonproject ‘Kantkwartier’ DBS

29 januari 2019

15u45 1 Vilvoorde In hartje Vilvoorde werd zopas het officiële startschot voor de bouwwerken van het ‘Kantkwartier’, de tweede fase van het grote woonproject aan de voormalige Kantfabriek. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) deed zelfs eigenhandig zijn duit in het zakje bij de afbraak van het voormalige ‘Free Time’-gebouw.

Eerder dit jaar werden de ondergrondse werken (funderingen en parking) uitgevoerd. Nu start dus het bovengrondse werk. In de loop van februari wordt de grote werfkraan gemonteerd.

“Het stadsbestuur is uiterst tevreden over deze volgende grote stap in de vernieuwing van de stationsomgeving”, zegt burgemeester Bonte. “Oude leegstaande infrastructuren worden omgebouwd tot een hedendaags en kwaliteitsvol woonproject. De aanwezigheid van commerciële functies kunnen bovendien een reële hefboom betekenen voor de heropleving van het handelsgebeuren in de stadskern.”

De vroegere ‘Free Time’ in de Witherenstraat maakt deel uit van het project. De herkenbare boogjes in de voorgevel worden behouden en verwerkt in het project.

Het project moet klaar zijn in de tweede helft van 2020. In het totaal zijn er 82 wooneenheden, waarvan 6 lofts (nieuwbouw tegen de gevel van de Kantfabriek aangebouwd) en 12 penthouses. In totaal zijn vandaag al 31 eenheden definitief verkocht.

Met de organisatie van de ‘Week van de Werf’ (4 tot 9 februari) wil projectontwikkelaar Imoya de buurt en geïnteresseerden een inkijk geven in het project. Geïnteresseerden kunnen vrij langskomen op maandag 4 februari en dinsdag 5 februari van 17 tot 19 uur in het infopunt (Witherenstraat 14) aan de overkant van de werf. Om het verloop van de werken en de transformatie van de wijk in beeld te brengen, laat Imoya ook een werffilm maken.