Bonte betreurt verhuis administratie brandweer 29 mei 2018

02u37 0

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) is niet te spreken over de beslissing om de administratie en het reservemateriaal van brandweerzone Vlaams-Brabant West tegen 2020 te verhuizen van Vilvoorde naar de site van de (opgedoekte) civiele bescherming in Liedekerke. Dat heeft een meerderheid van burgemeesters in de zoneraad beslist. Bonte en zijn collega De Groef uit Machelen stemden tegen. Het zonehuis van de brandweer bevindt zich nu op de Luchthavenlaan en in de Werkhuizenstraat wordt een depot gehuurd. Door plaatsgebrek drong zich echter een beslissing op, omdat de nieuwbouwplannen achter het station maar niet van de grond komen.





"Een slechte beslissing", vindt Bonte. "Je zit daar in een uithoek van het arrondissement. Intussen zijn ook al veel mensen aangenomen met het oog op een aanstelling in Vilvoorde. Ik ben ook niet zo zeker dat dit scenario financieel voordeliger is, zeker als je de aanpassingen die op de site moeten uitgevoerd worden meetelt en de kosten van al die verplaatsingen van het personeel. Het was logischer geweest dat dit zonehuis in het meest dichtbevolkte en dus ook meest risicovolle gebied zou blijven: in Vilvoorde." (DBS/TVP)