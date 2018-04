Bloemenmarkt op 1 mei 20 april 2018

Op 1 mei tussen 9 en 14 uur vindt op het Ennepetalplein de 17de editie van de bloemenmarkt plaats. Bezoekers kunnen hun keuze maken tussen verschillende planten- en bloemenstanden. Wie planten koopt, krijgt ook onmiddellijk gratis potgrond van de stad. Wie wil, kan zelfs zijn plantjes direct in de juiste pot laten zetten. Om 10 uur treden The Country Horse Dancers Vilvoorde op. Zij zorgen voor spectaculaire danspasjes en choreografie. Folkgroep 'Nogal neig' staat in voor de muzikale toets. Voor een hapje en tapje kan je terecht bij de Carnavalvrienden van Vilvoorde. Net als andere jaren wordt het Ennepetalplein die dag volledig verkeer- en parkeervrij gemaakt vanaf 5 uur. Het plein wordt na grondige reiniging terug beschikbaar voor het verkeer vanaf 18 uur. De verbindingsweg ter hoogte van het Middelburgplein met de Albert I-laan wordt opengesteld voor tweerichtingsverkeer voor de inwoners van de Kennedylaan, de Maubeugelaan en het Middelburgplein. (DBS)