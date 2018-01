Bloedspoor leidt gewelddadige inbreker naar de cel 02u38 0

Een 35-jarige man heeft een celstraf van dertig maanden gekregen voor zijn aandeel in een gewelddadige overval op een koppel.





De slachtoffers, een blinde vrouw en haar echtgenoot, lagen op 17 september 2016 in bed toen er 's avonds laat nog aangebeld werd. De man stond op en werd aan de deur geconfronteerd met twee gemaskerde en gewapende mannen die hem meteen bedreigden. Hij moest in de zetel gaan zitten, maar veerde recht toen één van de inbrekers aanstalten maakte om naar boven te gaan, waar zijn blinde echtgenote lag. Hij ging het duo te lijf terwijl hij zijn vrouw toeriep dat ze de politie moest bellen. In het gevecht brak de man zijn hand, maar ook één van de inbrekers raakte gewond. Hij verloor een aanzienlijke hoeveelheid bloed en op basis daarvan kon Said A. ontmaskerd worden. Toch ontkende hij de feiten in de rechtbank, maar daar geloofde de rechter niets van. (WHW)