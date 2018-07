Bizar gezicht: vrachtwagen verliest oplegger 25 juli 2018

Opmerkelijk voorval gisterenmiddag op de Rubensstraat (N211). Daar heeft een vrachtwagenchauffeur die van Vilvoorde richting Grimbergen reed rond 14.20 uur zijn oplegger 'verloren'. Niemand raakte gewond, maar het gevaarte versperde wel het volledige rijvak. De trucker had het 'verlies' wel meteen opgemerkt en maakte rechtsomkeer. De oorzaak van het bizarre voorval is onduidelijk volgens Catherine Bodet van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen). "Feit is dat het gevaarte daarna niet meer aan de trekker kon gekoppeld worden, wat mogelijk wijst op een defect. De oplegger moest dus getakeld worden en daarvoor moest een speciale kraan ter plaatse komen." Het takelen nam een tweetal uur in beslag. Rond 16.30 uur was de rijweg weer vrij. (DBS)