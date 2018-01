Binnenkort ook statiegeld op petflessen en blikjes 24 januari 2018

02u31 0 Vilvoorde De gemeenteraad heeft het voorstel om toe te treden tot de 'statiegeldalliantie' maandag unaniem goedgekeurd. Daarmee vraagt de Zennestad de hogere overheden om statiegeld op blikjes en petflessen in te voeren, om de zwerfvuilprobleem een halt toe te roepen.

Net als heel wat andere gemeenten in de regio wordt ook Vilvoorde geteisterd door sluikstorters. Uit onderzoek blijkt dat veertig procent van het zwerfvuil blikjes en petflessen zijn. Daarom lanceerden CD&V en Open Vld het voorstel om toe te treden tot de statiegeldalliantie. Maandagavond werd het punt goedgekeurd door de gemeenteraad. Alleen UF bleek geen voorstander te zijn. "Het kost de Vlaamse steden elk jaar meer dan 100 miljoen euro om het zwerfafval op te ruimen", weet CD&V-gemeenteraadslid Peter Van Kemseke. "In verschillende Europese landen heeft het invoeren van statiegeld tot goede resultaten geleid: tot 98 procent van de blikjes en petflessen wordt gerecycleerd. Vlaanderen mag niet achterblijven."





"Met statiegeld zouden de kosten die we allemaal betalen als gevolg van het sluikstorten verminderen", vult Didier Cortois van Open Vld aan. "Statiegeld is ook de eerste stap naar een circulaire economie. Door aan te sluiten bij de statiegeldalliantie kunnen organisaties en gemeenten tonen dat ze een concrete oplossing willen voor de problemen van zwerfvuil, milieuvervuiling door plastic, en de plastic soep in rivieren en zeeën."





Het stadsbestuur zal nu de concrete stappen ondernemen om de aansluiting officieel te maken. (RDK)