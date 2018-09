BIN's breiden uit 03 september 2018

De twee buurtinformatienetwerken (BIN) in Vilvoorde zien hun ledenaantal almaar stijgen. Er is sinds januari 2017 een BIN in de wijk Koningslo en in mei 2017 werd het BIN voor Zelfstandigen en handelszaken (BIN-Z) geherlanceerd. Zij zagen hun ledenaantal respectievelijk stijgen van 100 naar 145 leden en van 17 naar 92 leden. In Houtem werd recent ook interesse getoond voor de oprichting van een BIN Houtem. De preventiemedewerker van de politie heeft recent een korte toelichting gegeven op een wijkvergadering van de dienst Preventie. Indien er voldoende interesse is zal er een heuse informatie en opstartvergadering volgen.





(DBS)