Bibliotheek blaast dictee nieuw leven in DBS

06 december 2018

16u28 0 Vilvoorde Net als meer dan zestig bibliotheken in Vlaanderen en Brussel organiseert de stedelijke bibliotheek op 7 december ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’.

‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ komt overwaaien uit Mechelen. De Mechelse bibliotheek betreurde het dat het ‘Groot Dictee der Nederlandse taal’ in 2016 ophield te bestaan. Daarom bedachten ze zelf een nieuwe formule, speciaal afgestemd op de bibliotheekbezoekers. De eerste aflevering in 2017 was een groot succes. Vanaf dit jaar stappen meer dan zestig bibliotheken, verdeeld over Brussel en Vlaanderen, in het initiatief. In alle deelnemende bibliotheken wordt op hetzelfde moment hetzelfde taalspel gespeeld, met dezelfde tekst.

Het gaat niet alleen om correct spellen. In plaats van abracadabra staan taalplezier en creativiteit centraal. Om te winnen heb je fantasie en taalvaardigheid nodig. Omdat het spel aan het eind heel spannend wordt, spelen ook de zenuwen een rol.

Alles draait om een grappige tekst, geschreven door de jonge auteur Ans De Bremme. Voorlezer in de bibliotheek van Vilvoorde is Werner De Dobbeleer. De avond wordt gepresenteerd door VRT-journaliste Kristien Bonneure. Het dictee start om 20 uur en eindigt met een drankje rond 22 uur.