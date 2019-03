Bezoekers leren AZ Jan Portaels op andere manier kennen WHW

17 maart 2019

17u38 0 Vilvoorde Voor de eerste maal heeft het AZ Jan Portaels deelgenomen aan de ‘Dag ven de Zorg’. Een honderdtal medewerkers gidsten de talrijk opgekomen geïnteresseerden door het ziekenhuis.

Vanaf 10 uur was iedereen welkom in het AZ Jan Portaels. Iedereen weet hoe een ziekenhuis eruit ziet, maar op de Dag van de Zorg leerden de vele bezoekers het ziekenhuis toch nog op een andere manier kennen. Zo konden ze twee fictieve patiëntentrajecten volgen. De 73-jarige Martijn, die met de ziekte van Parkinson kampt, leidde de bezoekers doorheen de dienst spoedgevallen, radiologie, het operatiekwartier en zo meer. Het tweede traject, dat van de 42-jarige Marjolijn, loodste de bezoekers doorheen het laboratorium, de dienst patiëntenbegeleiding en psychiatrie. Medewerkers van het AZ Jan Portaels gaven uitleg op verschillende plaatsen doorheen deze trajecten, die eindigden in een speciaal ontworpen ‘breingang’, waar bezoekers informatie en animatie rond het brein kregen.