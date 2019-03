Bewoners Van den Vondelstraat verrast door werken: “Pas avond voordien om 23 uur brief in de bus” DBS

13 maart 2019

17u31 0 Vilvoorde Jong N-VA hekelt de gebrekkige communicatie van de stad bij openbare werken. Aanleiding is het plotse openbreken van het voetpad in de Van den Vondelstraat. Volgens Jong N-VA zonder de bewoners op voorhand te informeren. Volgens onze bronnen werden ze wel degelijk verwittigd, weliswaar zeer laattijdig. De stad pareert de kritiek.

De werken gingen vorige vrijdag van start. “We zagen wel dat er plakkaten stonden met een parkeerverbod maar pas donderdag om 23 uur stak er een brief in de bus dat de werken op vrijdag zouden aanvatten. Dat is wel heel kort dag natuurlijk”, vertelt bewoner Johan Vermaercke. “Ik zit zelf veel in het buitenland. Als je auto daar toevallig staat, word je weggesleept.Verschillende bewoners hebben die brief uiteraard niet meer op tijd gezien, dus hun wagens stonden nog gewoon op straat. Werken als deze mogen ze toch zeker twee weken op voorhand aankondigen.”

Garages geblokkeerd

Volgens Jong N-VA-voorzitter Jeroen Bergers ‘konden verschillende inwoners zich plots niet meer met de auto verplaatsen, omdat hun garage geblokkeerd werd door de werken aan het voetpad’. Volgens Vermaercke klopt dat niet. “Er werd door de werklui wel degelijk rekening mee gehouden als er aangrenzende garages waren voor ze het voetpad openbraken. Ze hebben ook heel voorzichtig gewerkt. Er is geen enkele keer ergens een leiding geraakt. Ik vond het wel vreemd dat ons gevraagd werd om op de achterkant van die brief aan te duiden waar de leidingen van water, elektriciteit en gas precies lagen. Dat moesten we dan aan het raam plakken. Wat dan als er iets fout loopt? Ik weet misschien waar die leidingen de kelder binnenkomen, maar niet hoe diep die onder het voetpad lagen. Er zijn ook maar een paar bewoners die dat effectief gedaan hebben.”

Volgens Vermaercke zijn de werken intussen zo goed als voltooid. “Ze hebben de sleuf dicht gedaan. Ik vermoed dat het voetpad nu ook snel gedicht zal worden.”

Telenet verantwoordelijk

Schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld) vindt de kritiek van Jong N-VA onterecht. “Het betreft hier werken in opdracht van Telenet, met name het plaatsen van twee ondergrondse glasvezelbuizen in de Mechelsesteenweg, Joost Van den Vondelstraat en de Hendrik I-lei. Aan Telenet werd – zoals gebruikelijk bij werken door nutsmaatschappijen - gevraagd om de aanvang van de werken te communiceren naar de omwonenden. Uiteraard kan er eens iets mislopen en als dat echt pas om 23 uur is gebeurd op sommige plaatsen, is dat natuurlijk te laat. Als er zich nog problemen voordoen, zullen we dat bij die betrokken nutsmaatschappij ook aankaarten.”