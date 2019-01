Bewoners Valkenlaan tasten al drie weken in het duister Netbeheerder Eandis schiet in actie en belooft dat kapotte straatverlichting vandaag nog wordt hersteld

Dimitri Berlanger

02 januari 2019

15u51 1 Vilvoorde De bewoners van de Valkenlaan in Koningslo zitten al drie weken in het donker. Op 8 december gaf de straatverlichting er collectief de geest. Dat zorgt uiteraard voor heel wat ongemakken en een groot onveiligheidsgevoel. Er komt intussen maar geen schot in de herstelling… tot vandaag. Distributienetbeheerder Eandis verzekerde aan onze redactie dat het euvel vandaag nog wordt hersteld en dat het licht vanavond aanfloept in de Valkenlaan.

De ‘donkere dagen voor Kerstmis’ hebben voor de bewoners van Valkenlaan nog een extra dimensie gekregen. Ze moeten het intussen al ruim drie weken zonder enige vorm van straatverlichting stellen. De zes straatlampen begaven het op 8 december. “Sindsdien is het hier vanaf vijf uur in de middag tot goed 8 uur ‘s ochtends pikdonker”, vertelt bewoner Hubert Servranckx. “In de zomer zou dat nog te doen zijn maar nu niet. Het is voor niemand een pretje op deze manier maar hier wonen dan nog vooral oudere mensen. De stoep ligt er hier bovendien dan ook nog ongelooflijk krakkemikkig bij. Je misstapt je hier om de haverklap.”

Verschillende bewoners belden al meermaals naar netbeheerder Eandis. “De contacten verliepen steevast erg vriendelijk. ‘Het zal overmorgen hersteld zijn’, kreeg ikzelf te horen. Maar dat is intussen meer dan twee weken geleden. Veel oudere mensen durven na een bepaald uur dan ook nauwelijks nog hun woning te verlaten. Het zijn sowieso al donkere dagen maar deze situatie nodigt natuurlijk helemaal niet uit om nog eens buiten te komen. Wie toch nog met zijn hond gaat wandelen neemt een zaklamp mee of gebruikt zijn gsm om bij te lichten. Nog een geluk dat er hier en daar wat kerstverlichting hangt...”

Het onveiligheidsgevoel wordt door de duisternis uiteraard ook nog in de hand gewerkt. “Als je dan hoort dat hier vlakbij in de omgeving inbrekersbendes actief zijn is dit allesbehalve een geruststellend gevoel.”

Ook de andere bewoners zijn het beu. “In 1940 bij het begin van de Tweede Wereldoorlog was het hier klaarder ‘s nachts dan nu”, zegt Georges Martens zonder verpinken. “Ik ben bijna gevallen. Een geluk dat mijn dochter mij op tijd vastgreep. Het is echt gevaarlijk op deze manier”, zegt een oudere vrouw die iets verderop woont.

Ook in de nabijgelegen Reigerslaan is er een verlichtingsprobleem. “De helft van de lampen doven om middernacht omwille van energiebesparing. Maar diegene die moeten blijven branden zijn allemaal kapot… Dus ook wij zitten vanaf middernacht in het donker”, weet een bewoner ons te melden.

Het nieuwe jaar brengt dan toch beterschap. Eandis verzekerde tegenover onze redactie dat er van algehele duisternis vanavond geen sprake meer zal zijn. “De lampen worden vandaag nog hersteld”, zegt woordvoerder Simon Van Wijmeersch. “Het staat alleszins op de planning. Woensdagavond zou er terug licht moeten zijn in de Valkenlaan.”

De oorzaak voor de toch wel heel lange hersteltermijn is niet helemaal duidelijk. Volgens Van Wijmeersch ‘moet er administratief iets zijn foutgelopen waardoor de herstelling niet onmiddellijk in de planning van de werkploegen is opgenomen’.