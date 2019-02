Bewoners Far-West wisselen beste wensen uit DBS

13 februari 2019

Bewonersgroep 'Far-West leeft!' heeft de bewoners van de wijk onlangs uitgenodigd op een gezellige nieuwjaarsreceptie.

Iedereen kon er eens bijpraten en de beste wensen uitwisselen met een jenever of een ander lekker drankje in de hand. Ook de nodige hapjes waren voorzien. De bewonersgroep organiseert naast de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie ook nog een buurtfeest in september.