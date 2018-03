Beveiligingspremie nu ook voor verenigingen 22 maart 2018

Voortaan kunnen ook verenigingen premies aanvragen om hun lokalen beter te beveiligen tegen inbraak.

"Er bestaat al een reglement waarbij inwoners en handelaars uit de politiezone Vilvoorde-Machelen die hun woning of beroepslokaal tegen inbraak willen beveiligen, in aanmerking komen voor een beveiligingspremie. We breiden het reglement nu uit. Een aantal verenigingen hebben de laatste tijd namelijk te kampen gehad met inbraken", zegt schepen van Preventie Jo De Ro Open Vld).





Ook in Vilvoorde zijn inbraken in woningen en appartementen schering en inslag. Via haar gratis preventieadvies en de premie tegen inbraak, probeert het stadsbestuur in samenwerking met de lokale politiezone hier iets aan te doen. "Sinds het begin van deze legislatuur slagen we daar ook in. De afgelopen jaren daalde het aantal woninginbraken van 312 (2012) naar 189 (2016). En ook voor 2017 blijft de dalende trend zich doorzetten. De inbraakpreventie heeft zijn nut al bewezen. Ik roep dan ook iedereen op om dit te doen.."





