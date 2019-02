Bestuurster verblind door zon: 11-jarig meisje op step aangereden Dimitri Berlanger

20 februari 2019

19u22 2 Vilvoorde Een bestuurster die verblind was door de laagstaande zon heeft in de vooravond een 11-jarig meisje op een step aangereden in Vilvoorde. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar. Ze heeft wel enkele breuken opgelopen.

Het ongeval gebeurde rond 17.20 uur. Een vrouw kwam uit de Verbindingsstraat en wilde de Mechelsesteenweg op rijden. Door de laagstaande zon zag ze het meisje op de step niet of te laat aankomen. Omdat ze toch nog een uitwijkingsmanoeuvre uitvoerde en door een paniekreactie per ongeluk ook op de gaspedaal ging staan, is ze over de middenberm gevlogen en heeft ze een tegenligger geraakt. Daarbij raakte echter niemand gewond. De Mechelsesteenweg richting Zemst is door de politie een tijdlang afgesloten.