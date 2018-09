Bende slaat 14-jarige in elkaar 06 september 2018

Een 14-jarige jongeman uit Zemst is maandagmiddag in elkaar geslagen door een jongerenbende in Vilvoorde.





Het slachtoffer Mohamed Y. verliet maandag rond 12 uur zijn school Technov. In de buurt werd hij omsingeld door vier jongeren die hem dwongen om met hen mee te gaan. Ze namen hem mee in een wagen, waarin een vijfde persoon zat, en reden met hem naar het park 'De Drie Fonteinen'. Zowel in de wagen als in het park kreeg hij verschillende slagen in het aangezicht te verwerken. In het park lieten zijn belagers hem achter. Y. geraakte uiteindelijk op eigen kracht thuis en ging samen met zijn ouders naar het ziekenhuis. Door zijn verwondingen kan hij vijf dagen niet naar school. Het parket startte een opsporingsonderzoek en kon zo drie mannen identificeren: jongeren van 15, 17 en 19 jaar oud uit Vilvoorde. De meerderjarige moest gisteren voor de onderzoeksrechter passeren, de minderjarigen werden voor de onderzoeksrechter geleid voor opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid en arbeidsongeschiktheid, mondelinge bedreigingen en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Volgens de vader van het slachtoffer lag een gesprek met een meisje, een zus van een van de bendeleden, aan de basis van het incident. (JEW)