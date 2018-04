Belgocatering krijgt award voor betaaltechnologie 11 april 2018

Belgocatering, de uitbater van bedrijfsrestaurants, heeft in zijn vestiging in Vilvoorde een award gekregen voor het gebruik van slimme betaaltechnologie uit handen van Keyware, specialist in elektronische betalingen. Belgocatering krijgt de award voor de manier waarop het de klanten van haar restaurants gemakkelijk maakt om cashloos te betalen. Carmen Swinnen, chief hospitality consultant bij Belgocatering, nam de award in ontvangst uit handen van Joris Maes, CCO van Keyware. Belgocatering is al meer dan 25 jaar actief in de sector van 'food & hospitality services'. Het bedrijf baat de bedrijfsrestaurants uit voor bedrijven als Telenet, Deloitte, KPMG, PWC, KBC en Brussels Airlines en verzorgt ook de catering van tal van hoogwaardige evenementen.





(DBS)