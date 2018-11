Beheerwerken in Bomputten DBS

27 november 2018

17u57 0 Vilvoorde Natuurpunt MaViSt voert zaterdag 1 december opnieuw beheerwerken uit in natuurgebied de Bomputten. Er zijn aangepaste taken voor iedereen. Samenkomst om 9.30 uur in de Kluitingstraat (tussen huisnummers 111 en 113).

Maandelijks (meestal de eerste zaterdag van de maand) worden er in de gebieden die Natuurpunt beheert, allerlei activiteiten uitgevoerd. Er wordt gemaaid, geknot, gehooid, poelen worden vrijgemaakt en percelen die verruigen of verbossen worden opengemaakt. Het doel is de rijke biodiversiteit alle kansen te geven in onder meer in het Floordambos (Melsbroek), de Bomputten (Houtem), het waterbekken van Machelen (Machelen), de oevers van de Trawool (Peutie en Machelen).