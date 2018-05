Beginnende fietsers aanmoedigen 23 mei 2018

Omdat niet iedereen in zijn kindertijd heeft leren fietsen, organiseert stad Vilvoorde een begeleidingstraject om volwassenen te leren fietsen. Voor dit traject wordt nog gezocht naar enkele enthousiaste vrijwilligers die de cursisten willen aanmoedigen. Ben je sociaal voelend, goed te been en kan je je vrijmaken op 12, 14, 19 en 21 juni van 14 tot 16 uur? Aarzel dan zeker niet om je als vrijwilliger kandidaat te stellen. Meer informatie via 02/255.79.60 of e-mail: sport@vilvoorde.be. (DBS)