Bastian (10) en klasgenoten beschilderen muur 16 juni 2018

02u29 0

Op de muur aan de parking en de bushalte vlak bij de kerk van Peutie hebben leerlingen van basisschool De Lampion een muurschildering aangebracht. Het idee kwam van Bastian D'hondt (10), die het schepencollege wist te overtuigen. Eind vorig jaar bezochten Bastian en zijn klasgenoten het stadhuis in Vilvoorde. De 10-jarige nam tekeningen mee en liet weten dat het zijn droom was om als een graffitikunstenaar een muurschildering te maken. Voor schepen van Burgerzaken, Cultuur en Feestelijkheden Johan Serkeyn (sp.a) was dat het sein om samen met De Lampion een project op te starten waarbij Bastian en zijn klas een muurschildering mochten maken. Ze werden begeleid door kunstenaar Joris Silverants. Gisteren werd ze ingehuldigd.





(RDK)