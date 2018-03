Basisschool De Lampion droomt van K3 24 maart 2018

02u37 0

Basisschool De Lampion uit Peutie wil heel graag K3 naar de school halen. Ze is een van de 93 Vlaamse scholen waarvan de leerlingen de uitdaging zijn aangegaan om het populaire trio te overtuigen dat hun basisschool de allertofste is.





Daarvoor maakte het derde leerjaar onder leiding van juf Katrien een video waarin ze hun eigen versie van het nummer 'Pina Colada' vertolkten. Er wordt gedanst en gezongen op een zelfgeschreven tekst die de 'troeven' van De Lampion samenvat: vriendschap, leuke juffen en iedereen die erbij hoort. En of die video gesmaakt wordt, dat bewijzen de intussen duizenden views en honderden shares.





Stemmen kan nog tot en met zondag op de VTM Kids app. Het verdict valt volgende week al, want vlak voor de start van de paasvakantie zal K3 de gelukkige winnaar trakteren op een denderend optreden op de speelplaats. Benieuwd dus of het busje met Hanne, Marthe en Klaasje in Peutie zal stoppen... (DBS)