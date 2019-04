Balans inferno bij meubelzaak: twee woningen onbewoonbaar en nablussen tot maandag Tom Vierendeels & Dimitri Berlanger

07 april 2019

20u26 98 Vilvoorde Twee woningen zijn onbewoonbaar verklaard nadat een vlammenzee het aanpalende gebouw van Belga Meubelen in de Kolveniersstraat verwoestte. Een vijftigtal omwonenden moest de nacht zaterdag al elders doorbrengen. “Onze prioriteit gaat nu volledig naar het verder helpen van onze klanten”, zegt zaakvoerder Philip Van Caenegem.

Belga Meubelen in de Kolveniersstraat werd zaterdagnacht volledig in de as gelegd door een hevige brand. Het vuur werd rond 21.45 uur opgemerkt door buurtbewoners toen de vlammen uit het dak sloegen.

“Bij onze aankomst was het vuur al volledig uitslaand en riepen we hulp in van omliggende zones”, vertelt majoor Dirk Keymolen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Zowel uit Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen als Brussel kwam de brandweer ter plaatse om bijstand te verlenen. Om voldoende water voor handen te hebben werd bluswater met zware pompen aangevoerd vanaf het Zeekanaal Brussel-Schelde. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. “Grootste probleem was de moeilijke bereikbaarheid van het gebouw, omdat het volledig omgeven is door woningen en een school”, gaat Keymolen verder. “Ook was er een enorm hoge brandlast door de vele houten meubelen en matrassen.”

Door de reële kans op een overslag naar de omliggende woningen en de hevige rookontwikkeling werd een vijftigtal omwonenden geëvacueerd. Zij moesten de nacht elders doorbrengen en het grootste deel kon terecht bij familie of vrienden. Wie geen uitwijkmogelijkheid had, werd door het Rode Kruis opgevangen in de gemeentelijke sporthal waar veldbedden geïnstalleerd werden. Pas na verschillende uren blussen kreeg de brandweer de situatie onder controle, waardoor het gemeentelijk rampenplan pas rond 4 uur afgeblazen kon worden.

Asbest?

De Civiele Bescherming kwam ter plaatse om metingen uit te voeren en na te gaan of er al dan niet giftige stoffen waren vrijgekomen. Acuut gevaar voor de volksgezondheid bleek er niet te zijn, maar afhankelijk van de bron zou er wel asbest zijn vrijgekomen. “Daarom gaan we maandag alle straten stofzuigen en poetsen om geen risico te lopen”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Twee woningen -een in de Kolveniersstraat en een in de Spiegelstraat- zijn onbewoonbaar verklaard, maar een daarvan blijkt tijdelijk onbewoond te zijn. De bewoonster van het andere huis, een tachtiger, kan terecht bij familie.” Een van beide woningen zou barsten in de muur vertonen, een gevolg van de hevige hitte. Ook verschillende geparkeerde wagens raakten beschadigd.

Ook de sporthal van secundaire school Het College werd bedreigd door de vlammenzee en even leek een overslag haast niet te vermijden. “Maar volgens wat men mij zegt werden onze gebouwen grotendeels gevrijwaard van de brand”, vertelt directrice Vera Maes. “Wel is er hier en daar schade en hangt er een stevige brandgeur in sommige gebouwen. We zullen met de verzekeringsmaatschappij moeten bekijken wat er zal gebeuren, maar gelukkig is het momenteel vakantie wat ons enige tijd geeft. Een inspectie is door de nablussingen nog niet kunnen gebeuren.”

Nablussen

Dat nablussen zal overigens tot maandag duren. Doordat het gebouw instortte ligt het puin grotendeels bedolven onder de roofing van het dak. Hierdoor zijn verschillende brandhaarden niet te bereiken. Een gespecialiseerde firma gaat maandag aan de slag om al het puin open te trekken en al afbraakwerken uit te voeren, zodat de brandweer verder kan nablussen. Blusploegen blijven ter plaatse tot al het vuur degelijk gedoofd is, waardoor de omliggende straten nog zeker tot maandag afgesloten blijven.

Zaakvoerder Philip Van Caenegem van Belga Meubelen (voordien Big Boss) is er het hart van in. “Het doet echt pijn om te zien hoe iets wat we op twintig jaar uitgebouwd hebben op zo’n korte tijd volledig weg is”, klinkt het aangeslagen. “We hadden recent nog maar alles vernieuwd. Aan de straatkant bevond zich onze showroom en achteraan was ons magazijn, maar we zijn dus alles kwijt. Onze prioriteit gaat nu vooral naar de klanten, zeker zij die al bestellingen hadden geplaatst. We roepen hen op om ons via e-mail te contacteren over hun bestelorders, want ook al die gegevens zijn verloren gegaan in de brand. We staan voor de klanten ook volledig ter beschikking in ons ander magazijn in Vilvoorde en in onze winkel in Tienen. Voorts wachten we het onderzoek af en het is voor ons nog totaal onduidelijk hoe en waar de brand ontstond.”

Het parket Halle-Vilvoorde stelde een branddeskundige aan voor verder onderzoek en die kwam zondagnamiddag ter plaatse. Zijn conclusies zijn nog niet duidelijk. Zaterdagvoormiddag zouden nog werken aan het dak zijn uitgevoerd, maar het valt momenteel niet zeggen of die enig verband houden met de brand die ‘s avonds ontstond.