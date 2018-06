AZ Jan Portaels verwent patiënten 07 juni 2018

Het AZ Jan Portaels zette gisteren de patiënt extra in de spotlights. Het ziekenhuis nam deel aan de internationale 'What matters to you-dag', een initiatief van Zorgnet-Icuro. Zo werden patiënten en vrijwilligers getrakteerd op een deugddoend ijsje. Alle patiënten kregen ook de mogelijkheid om hun huisdier op bezoek te laten komen. Er werd daarvoor een grote tent voorzien aan de ingang. Kleuters uit verschillende scholen uit de regio hadden ook tekeningen gemaakt. Deze 'herstelkaarten' werden , samen met een stukje taart, in de loop van de namiddag op de zorgafdelingen bezorgd. (DBS)