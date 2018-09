Autovrij Broekplein moet 4 Fonteinen doen bruisen 07 september 2018

02u33 0

De nieuwe stadsbuurt 4 Fonteinen heeft er weer een aantal realisaties bij. Het nieuwe, autovrije Broekplein, de uitbreiding in De Kruitfabriek 'MAG44' en een combipunt voor onder meer autodelen werden gisteren feestelijk geopend. "Het Broekplein is het eerste publieke domein van deze nieuwe stadsbuurt aan het water en wordt één van de kloppende harten van 4 Fonteinen", aldus burgemeester Hans Bonte (sp.a).





Aan het bruisend buurtgevoel draagt ook MAG44 bij met zeven nieuwe sociale, culturele en commerciële functies in de vernieuwde Kruitfabriek. Deze zomer opende al de gezondheidsstudio Studio World Tree en het nieuwe restaurant BarBoufz. Weldra komen daar ook een kinderdagverblijf, een fietsherstelplaats, een muziekatelier, een circusschool en een 'makerspace' waar men zelf dingen kan (leren) maken of bouwen bij.





Langs de Schaarbeeklei, opent dan weer het eerste private combipunt in België. Dat is een plaats waar verschillende vervoersmogelijkheden aangeboden worden. Zo staan er: een laadpaal voor elektrische wagens, twee standplaatsen met elektrische deelwagens, vijf deelfietsen en een fietsenstalling.





De bewoners van de 4 Fonteinen-site en alle andere Vilvoordenaren zijn van harte welkom om zaterdag 8 september van 10 tot 17 uur om de nieuwe realisaties te komen ontdekken.





(DBS)