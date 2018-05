Aster maakt vijfgeslacht compleet 29 mei 2018

De geboorte van Aster Sannen op 7 mei was uiteraard al een heuglijk feit op zich, maar de familie heeft er in een klap nu ook een vrouwelijk vijfgeslacht bij. Mama is Aurelie Hellemond (27) uit Sint-Katelijne Waver, grootmoeder Ann Ferrin (52) uit Grimbergen en overgrootmoeder Marie-Rose Lauwers (74) uit Koningslo. Betovergrootmoeder Victorine Vander Elst (95) maakt het vijfgeslacht compleet.





(DBS)