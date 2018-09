Asiat-site moet levendige stadsbuurt worden ONDER MEER PLANNEN VOOR VOETBALSCHOOL CARRASCO DIMITRI BERLANGER

07 september 2018

02u31 0 Vilvoorde Vilvoorde heeft een principeakkoord bereikt met Defensieminister Steven Vandeput over de aankoop van de Asiat-site. Die biedt volgens de stad potentieel om 'een nieuwe levendige stadsbuurt te worden en de noden van de groeiende bevolking op te vangen'.

Tot 2008 waren er op de Asiat-site militairen gehuisvest die zich bezighielden met het onderhoud en fabricage van onderdelen voor militaire telecommunicatie en ombouwen van militaire voertuigen. De stad had eerder al een deel van de 5,75 hectare grote site gekocht. Dat wordt nu al ingenomen door de technische diensten. Op het moment van die aankoop werd ook een voorkooprecht bedongen voor de rest van het terrein. Het dossier zat echter al enkele jaren vast op de vraagprijs van 11 miljoen euro. Verdere onderhandelingen hebben de prijs nu doen zakken naar 10 miljoen en de stad verkreeg ook een formule waarbij de helft van de prijs bij aankoop betaald wordt en de overige 5 miljoen gespreid wordt in de tijd.





Het principeakkoord zal maandag door de gemeenteraad worden goedgekeurd. De aankoop biedt volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) heel wat mogelijkheden. "Niet alleen om een einde te maken aan de verloedering van de site, maar ook om tal van gemeenschapsfuncties te huisvesten." De site maakt bovendien deel uit van het ruimere gebied 'Asiat-Darse' dat Vilvoorde wil ontwikkelen tot een aangenaam en groen stedelijk verblijfsgebied. Er zal ook een studiebureau worden aangeduid om met een RUP een visie en ruimtelijk kader vast te leggen voor dit gebied.





Sociale controle

In afwachting van een definitieve invulling wil Vilvoorde op korte termijn echter al een aantal organisaties en (stads)diensten onderbrengen in loodsen van de Asiat-site en op die manier enkele acute problemen een oplossing bieden. "Sommige gebouwen bevinden zich in erbarmelijke staat, andere zijn zeer bruikbaar. We willen die zo snel mogelijk bezetten, zodat er opnieuw sociale controle komt. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor een nieuwe middelbare school - een uitbreiding voor freinetschool De Zwierezwaai-, een alternatief voor de moskee op de Mechelsesteenweg en sport- en jeugdvoorzieningen."





Verder is het al langer bekend dat de Vilvoordse Rode Duivel Yannick Carrasco het plan heeft opgevat om samen met de stad een voetbalschool op te richten. "De mensen rond Carrasco kennen die plek goed en dit zal nu de komende tijd eerst goed onderzocht worden. Maar het is alleszins een belangrijke optie als toekomstige locatie."