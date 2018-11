Asfalteringswerken in Albert I-laan DBS

18 november 2018

17u24 0 Vilvoorde Vanaf maandag 19 tot en met 23 november vinden asfalteringswerken plaats op de Albert I-laan.

De straat wordt tijdelijk afgesloten tussen de Warandelaan en de Ensorlaan voor het verkeer komende van Koningslo. Er wordt een omleiding voorzien via Opperveldlaan, Streekbaan, Indringingsweg, Medialaan, Twee Leeuwenweg, Belgiëlaan en Ensorlaan.

De werken kaderen in de aanpassingen voor de komst van de Ringtrambus. Medio augustus begon in opdracht van De Werkvennootschap de aanleg van een beter fietspad in de Albert I-laan. De parkeerstrook verdwijnt aan een kant van de weg. Aan de andere kant - zijde Tangebeekbos - wordt het fietspad echter uitgebreid tot een dubbelrichtingsfietspad.