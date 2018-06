Armoede grootste kopzorg Vilvoordenaar 29 juni 2018

De Vilvoordse afdeling van de Partij van de Arbeid heeft de resultaten van haar grootschalige bevraging bekendgemaakt. Tussen september en januari werden vijfhonderd Vilvoordenaars bevraagd en hun grootste bekommernis is de stijgende armoede.





"Dat thema steekt er met kop en schouders bovenuit", zegt Sander Barrez van de PVDA. "Een verrassing is dat niet. De kansarmoede bij kinderen is in Vilvoorde in tien jaar verdubbeld. Vandaag groeit één kind op zes op in armoede. Ook inwoners die niet in armoede leven, stippen het thema met rood aan."





Volgens de PVDA moeten alle inkomens zo snel mogelijk boven de armoedegrens getrokken worden. "Een belofte van de regering die voorlopig uitblijft", klinkt het.





"Een tweede belangrijk onderwerp is de leegstand. Ook die moet volgens de inwoners dringend aangepakt worden. Verder zijn er extra investeringen nodig in goede voet- en fietspaden in onze Zennestad. Dat zijn twee zaken die we in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hoog op de agenda willen zetten", besluit Barrez.





Tot slot liggen de inwoners van Houtem wakker over de verloedering van de sociale woonwijk, vragen jongeren een einde aan de discriminatie in Vilvoorde en willen senioren ook een veilige en propere stad. (RDK)