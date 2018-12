Arbeider die dinsdag om het leven kwam is Andres Galan Caro (42) Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

13 december 2018

13u52 0 Vilvoorde De arbeider die dinsdag om het leven kwam nadat hij geëlektrocuteerd werd bij werken in Beringen is de 42-jarige Vilvoordenaar van Spaanse afkomst Andres Galan Caro. Hij laat een vrouw en een tienerdochter achter.

De man, die een vijftal jaar geleden in Vilvoorde kwam wonen en voor energiebedrijf Engie Fabricom werkte, was dinsdagochtend op de site van Elia in het Limburgse Beringen aan het werk toen het fout liep. Hij werd geëlektrocuteerd aan een hoogspanningsmast en overleed ter plaatse. “Andres was een joviaal man en was – ondanks dat hij nog niet zo lang in Vilvoorde woonde – goed geïntegreerd in de Spaanse gemeenschap in de Zennestad”, zegt Paco Agredano van diezelfde gemeenschap. “Ik kende hem vrij goed. Hij was heel sympathiek en was altijd bijzonder vriendelijk. Hij had een vrouw en een dochter van ongeveer 18 jaar oud. Ik heb al even met hen kunnen bellen en uiteraard zijn ze helemaal in shock.”

De uitvaartplechtigheid van Andres Galan Caro vindt nu zaterdag om 11.45 uur in crematorium Daelhof in Eppegem plaats. Heel wat mensen van de Spaanse gemeenschap zullen er hun steun aan de familie van de arbeider betuigen.