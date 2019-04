Appartementsgebouw onbewoonbaar na brand DBS

02 april 2019

17u30 0 Vilvoorde Een appartementsgebouw op de Romeinsesteenweg is onbewoonbaar verklaard na een brand dinsdagmiddag. Een moeder en haar dochter werden door de brandweer via het raam gered. Eén vrouw liep een rookintoxicatie op.

“Het vuur ontstond rond 13.45 uur in een appartementsgebouw vlakbij de grens met Brussel”, zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) uit. “Alle bewoners konden op tijd en op eigen kracht het pand verlaten. Enkel een moeder en haar dochter werden door de brandweer geëvacueerd met de brandladder via het raam. Niemand raakte gewond op één vrouw na die naar het ziekenhuis werd gebracht nadat ze rook had ingeademd.”

De schade aan het pand is dermate groot dat de vier appartementen onbewoonbaar zijn. De getroffen gezinnen werden opvangen bij familie. Voor een van hen heeft het OCMW een onderkomen gezocht.

De oorzaak van de brand is onduidelijk. Het parket heeft een deskundige aangesteld.