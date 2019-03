Apero Bar opent deuren op Grote Markt DBS

06 maart 2019

10u40 7 Vilvoorde De Grote Markt heeft er met Apero Bar een nieuwe horecazaak bij in het pand van de vroegere Bora Bora. Het concept wordt helemaal omgegooid: een dagcafé waar ook recepties en privé-feestjes gehouden kunnen worden.

Nathalie Ramos en Fred Sinani, de uitbater van de vroegere Bora Bora, hebben er de handen in elkaar geslagen. “We waren het allebei beu om er alleen voor te staan”, vertelt Nathalie. “Ik heb zelf drie jaar café The Rose vlakbij het kerkhof uitgebaat. Ook daarvoor was ik al actief in de horeca. Fred was hier intussen ook al 11 jaar bezig. We kennen mekaar al meer dan 20 jaar en nu hebben we beslist om als zakenpartners de krachten te bundelen.”

De Apero Bar zal wel in niets nog lijken op de Bora Bora, dat niet de allerbeste naam had, en laat het nachtleven voor wat het is. “Het wordt een ‘gewoon’ dagcafé”, zegt Nathalie beslist. “‘s Ochtends kan je hier al ontbijten. We willen vanaf april ook cocktails, tapas en croque monsieurs serveren. Ook recepties, verjaardagen en privé-feestjes zullen hier kunnen plaatsvinden. Eén keer per maand willen we ook een brunch voorzien. We gaan er dus stevig invliegen. Iedereen is alleszins welkom.”