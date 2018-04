Andy Samyn waagt zich aan comeback 16 april 2018

Hoog bezoek in café De Club zaterdagnamiddag. Andy Samyn (met opgestoken duim op de foto) kwam er zijn nieuwe single voorstellen. Voor wie de naam niet bekend in de oren klinkt: Andy (31) is de jongere broer van Get Ready-zanger Jimmy Samyn. In 1998 werd ook hij wereldberoemd in Vlaanderen met de hitsingle 'Boem boem boem'. In de naweeën van dit succes volgden nog drie singles en een album maar dan werd het stil rond de zanger. Nu, negetienjaar later, waagt Andy een comeback. Enkele tientallen fans kwamen dan ook naar De Club voor een selfie of een handtekening. Zijn nieuwe single 'Vertrouw je hart' werd meteen goed ontvangen door de die-hards. "Dit wordt een hit", klonk het unisono. (WHW)