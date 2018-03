Anciaux trekt N-VA-lijst 10 maart 2018

N-VA Vilvoorde heeft tijdens zijn Lentereceptie in de Kruitfabriek de belangrijkste namen op zijn verkiezingslijst bekendgemaakt. Huidig OCMW-voorzitter Jan Anciaux is lijsttrekker én kandidaat-burgemeester. Schepen Viviane Schaessens en nieuwkomer Dries Verhaeghe maken de top drie compleet. Gemeenteraadslid John Roobaert duwt de lijst. "Onze sterke ploeg is de beste garantie op een welvarend Vilvoorde, waar de Vilvoordenaars veilig thuis zijn", zegt voorzitter Luc Verhoeven. (DBS)