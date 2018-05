Ambassadeurs rijden rally met oldtimers 31 mei 2018

Wie een aantal exclusieve oldtimers wilde bewonderen, moest gisteren aan Living Tomorrow zijn. De prestigieuze 'Peace & Culture Rally' hield er halt. De rally is een initiatief van St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) en er nemen onder meer acht ambassadeurs en vier consuls deel. Het event werd voor het eerst in 1911 georganiseerd onder het peterschap van Prins Albert I van Monaco en de Russische Keizer Nikolay II. De deelnemers rijden van Monaco naar St. Petersburg en van daar terug naar Monaco. Deze keer stond er dus een stop in Vilvoorde op het programma. Tijdens de brunch konden de deelnemers een aantal gerenommeerde kunstwerken aanschouwen, waaronder twee Picasso's en het werk 'Peace Angel' van de Vilvoordse kunstenares Ulrike Bolenz. (DBS)