Albert I-laan maand lang dicht VERZAKKING DOOR KAPOTTE RIOLERING NA HALF JAAR EINDELIJK AANGEPAKT DIMITRI BERLANGER

24 juli 2018

02u28 0 Vilvoorde De Albert I-laan zal heel augustus afgesloten blijven voor rioleringswerken. Begin dit jaar ontstond een verzakking veroorzaakt door een defect aan de riolering. Zopas werd eindelijk een aannemer aangesteld die vanaf volgende maand het probleem gaat oplossen.

Rond de jaarwisseling werden de omwonenden van de Albert I-laan geconfronteerd met een verzakking van het wegdek ter hoogte van het verkeersplateau op het kruispunt met het Middelburgplein. "De aard van de verzakking deed vermoeden dat een onderliggend leidingdefect de oorzaak zou kunnen zijn", legt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld) uit. "Na een grondige inspectie bleek er inderdaad een defect aan de riolering die op deze locatie de Albert I-laan dwarst en via de velden naar de Tangebeekcollector loopt. Om de veiligheid te waarborgen, werd ter hoogte van de verzakking de voorbije maanden slechts een rijstrook opengesteld met wisselend verkeer."





Op 30 juli zullen eindelijk de vernieuwingswerken van de rioleringsdoorsteek starten. "De oude, kapotte vuilwaterriolering wordt vervangen en er wordt een extra regenwaterleiding naast gestoken. Het kruispunt van de Albert I-laan met het Middelburgplein zal gedurende deze periode volledig afgesloten worden voor al het verkeer."





Dat de herstelling wel heel lang aansleept, wil Vaes niet geweten hebben. "Het gaat hier om een onvoorzien defect op een doorgangsweg, waardoor er inderdaad heel wat verkeershinder is, niet alleen voor omwonenden, maar ook voor het verkeer van en naar de ring. Alle betrokken partijen zijn zich hiervan bewust. Dit is dus helemaal geen evident werk. Het betreft meer bepaald een probleem in de stalen buis die ongeveer 7 meter diep zit en die moet worden vervangen. Een camera-onderzoek moest ook meer duidelijkheid brengen."





Spoedprocedure

Tijdens de zitting van 12 februari had het college nochtans al beslist om aan Aquafin de opdracht te geven via een overheidsopdracht een aannemer aan te stellen, maar dat vraagt eenmaal zijn tijd. "Gelet op de hoogdringendheid en om de hinder tot een minimum te beperken, heeft Aquafin zelfs de spoedprocedure gevolgd om zo snel mogelijk een aannemer aan te stellen. Die is midden juni gestart met de voorbereidende werken. Op 30 juli starten dan de effectieve werken die hopelijk voor de start van het nieuwe schooljaar kunnen worden afgerond."





Bijkomend start overigens op 13 augustus, in opdracht van De Werkvennootschap, de aanleg van een beter fietspad op de Albert I-laan.