Agenten redden man die zelfmoord wil plegen...en krijgen rake stampen in ruil WHW

16 april 2019

14u18 0 Vilvoorde Een 39-jarige Vilvoordenaar riskeert 9 maanden cel voor smaad en weerspannigheid. Agenten wilden nochtans alleen maar vermijden dat de man zelfmoord zou plegen, maar dat was niet naar zijn zin...

De man had zijn ex-vriendin laten weten dat hij zelfmoord zou plegen. Ze belde de politie en enkele agenten gingen meteen naar zijn woning in Vilvoorde. Omdat niemand de deur opendeed en gezien de ernst van de situatie beukten ze de deur in. De man bleek in zijn bed te liggen maar was niet te spreken over het bezoek van de agenten. Hij begon te schreeuwen en maakte zich verschrikkelijk kwaad over zijn vernielde deur. De dertiger ging zo tekeer dat agenten hem boeiden. “Ik breek jullie nek als die handboeien uit zijn”, beet hij de hulpvaardige agenten toe. Ook maakte hij racistische opmerkingen tegenover een van hen en stampte hij tegen de agenten. “Ik was depressief en had daarom dat bericht gestuurd. Ik had ook enkele slaappillen genomen”, kaderde de man de feiten, “maar ik had die agenten nooit verwacht. Ze legitimeerden zich ook niet waardoor ik dacht dat het om inbrekers ging. Daarom gedroeg ik me zo.” Het parket lachte deze versie weg. “U wist goed genoeg dat het agenten waren. Mensen die u kwamen redden na uw dramatische bericht naar uw ex. U moet zich echt schamen voor wat u tegen hen hebt gezegd en gedaan.” Uitspraak op 7 mei.