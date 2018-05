Agenten fietsen nu ook door zone VIMA 24 mei 2018

02u47 0 Vilvoorde In de politiezone VIMA (Vilvoorde, Machelen) kan je sinds deze maand drie agenten op de fiets tegenkomen.

"We hebben sinds kort een volwaardig fietsteam binnen onze wijkwerking", knikt Catherine Bodet, woordvoerster van de zone. "Het is de bedoeling dat zij voornamelijk rond overlast zullen werken. Dat gaat dan over vandalisme, sluikstorten of lawaaihinder. Op die manier hopen we dat de burgers zich weer veiliger zullen voelen."





De drie agenten van het fietsteam werden geselecteerd op basis van hun sportiviteit en communicatieve vaardigheden. "We moeten de hele dag op onze fiets zitten, dus een goed uithoudingsvermogen is belangrijk wanneer je deze taak opneemt", zegt agent Glen Levers. "Voorts willen we in dialoog gaan met hangjongeren, zonder repressief op te treden. Daarom dragen wij ook een ander uniform dan onze collega's. Door gebruik te maken van een fiets, hopen we ook gemakkelijker aanspreekbaar te zijn." Binnenkort zullen nog eens twee extra agenten het fietsteam vervoegen. (VDBS)