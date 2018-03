Agent pluimde groottante voor 180.000 euro 14 maart 2018

02u27 0 Vilvoorde Een Vilvoordse agent riskeert een effectieve celstraf van 2 jaar, omdat hij 180.000 euro stal van zijn meter. "U bent een parasiet", haalde het parket hard uit. Zelf ontkent hij dat hij met kwade bedoelingen handelde.

De 58-jarige man kreeg in 2003 een volmacht over de rekeningen van zijn groottante, die tevens zijn meter was. Doorheen de jaren werd de intussen 90-jarige dame dement. Daarom verhuisde ze in 2010 naar een rusthuis in de buurt. De man trok in haar woning in en kocht die voor amper 180.000 euro. Nadat deze som gestort werd op de rekening van zijn meter schreef hij meteen 100.000 euro terug over naar zijn spaarrekening en die van zijn echtgenote. De overige 80.000 euro gebruikte hij voor uitgaven voor zichzelf.





"Parasiet"

"U kocht dat huis voor een prijsje, maar dan nog haalde u dat geld terug van haar rekeningen. U bent een parasiet", haalde de procureur kwaad uit naar de vijftiger. Naar het motief van de man was het volgens het openbaar ministerie niet ver zoeken. "Hij werd in 2011 veroordeeld voor het verduisteren van syndicaatsgelden en moest daardoor grote schadevergoedingen betalen. Die heeft hij met haar geld betaald."





Dat hij agent is, maakt alles nog erger voor het parket. "Er ontstaan veel ruzies rond nalatenschappen en dergelijke. U heeft hier zeker al te maken mee gehad tijdens uw carrière. Net daarom zou u zelf beter hebben moeten weten."





Uiteindelijk ging het zo ver dat hij de facturen van het rusthuis niet betaalde, waardoor zijn groottante moest verhuizen van een mooie eenpersoonskamer naar een gemeenschappelijke kamer. Zelf ontkende de beklaagde tegenover de rechter elke kwade wil. "Ze wilde alles geregeld hebben voor als ze te ziek zou worden", aldus de verdediging die de vrijspraak vroeg. "Alles is besproken met haar toen haar dementie nog niet in dermate vergevorderde toestand was. Alles wat er gebeurd is, was met haar goedkeuring."





Het openbaar ministerie dacht daar anders over. "Geen enkele weldenkende persoon zou dit ooit toelaten", klonk het. Uitspraak volgende maand.





