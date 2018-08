Afscheid van 90-jarige 'Supersenior' André Strubbe 14 augustus 2018

02u31 0 Vilvoorde Tientallen mensen hebben gistermiddag in Zaventem afscheid genomen van André Strubbe, de 90-jarige atleet uit Diegem die vorige week maandag overleed. Zijn dochter, kleinkinderen en achterkleindochter namen het woord.

Naast de urne van Diegemnaar André Strubbe, die de voorbije vier jaar in Vilvoorde woonde, lagen niet alleen medailles, maar ook zijn loopuitrusting en -schoenen. Strubbe was met zijn 90 lentes een van de oudste atleten van ons land. De voorbije jaren pakte hij tal van medailles op kampioenschappen voor veteranen. Rond deze periode zou hij normaal gezien beginnen met de voorbereiding voor het WK voor veteranen, dat in september plaatsvindt. Maar zo ver kwam het niet. Drie weken geleden kreeg hij een beroerte en was hij naar eigen zeggen "klaar om te gaan". Vorige week maandag blies hij zijn laatste adem uit.





Gisteren namen familie, vrienden en atleten afscheid van de man. "Je bent begonnen aan je laatste sprint", vertelde kleinzoon Bruno Vermeeren, die steevast met zijn grootvader naar de wereld-, Europese en Belgische kampioenschappen trok. "Voor een laatste keer heb je je loopschoenen aangetrokken, voor een sprint naar meter (de enkele jaren geleden overleden vrouw van André, red.). Hoewel 90 jaar een mooie leeftijd is om te gaan, komt je dood toch heel hard aan. Ik verlies niet alleen mijn grootvader, maar ook mijn beste vriend. Mijn maat. We zullen je heel hard missen."





Na de plechtigheid werd de urne op de begraafplaats van Sint-Stevens-Woluwe geplaatst. (RDK)