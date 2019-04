Afbraak van afgebrande meubelzaak is al begonnen JCV

12 april 2019

17u34 0 Vilvoorde In de Kolveniersstraat in Vilvoorde waren graafmachines donderdag al druk in de weer met de afbraak van meubelzaak Belga. Die werd vorige week volledig verwoest bij een brand. “Naar de oorzaak hebben we nog steeds het raden”, zegt de eigenaar.

De brand zorgde afgelopen zaterdagnacht voor volledige verwoesting in de zaak. “Het dringt nu pas goed door wat er gebeurd is”, zegt eigenaar Philippe Van Caenegem. “Ik wil vooral de hulpdiensten nog eens bedanken. De brandweer en de politie hebben uitstekend hun werk gedaan. Voor hetzelfde geld was de hele buurt in vlammen opgegaan.”

Wat de brand heeft veroorzaakt is nog altijd niet duidelijk. Het parket Halle-Vilvoorde heeft een deskundige aangesteld, maar die heeft nog geen definitieve conclusie getroffen. Het staat wel al vast dat er geen kwaad opzet in het spel was. Het kan wel nog enkele maanden duren eer de expert zijn definitief rapport indient.

Bij Belga Meubelen probeert men zo goed en zo kwaad als het gaat de situatie onder controle te krijgen. “700 van onze bestelbonnen zijn in het vuur gebleven”, zegt Van Caenegem. “We zijn dan ook hard op zoek naar die klanten. Wie een bestelling heeft, mag zich aanbieden in ons magazijn in de Machelenstraat.”