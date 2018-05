Activeringsproject 'Metal & Wood' gelanceerd 17 mei 2018

02u29 0 Vilvoorde Met 'Metal & Wood' is gisteren aan de Harensesteenweg 384 een nieuw maatschappelijk project boven de doopvont gehouden dat zich richt op de activering van kort- en laaggeschoolde jongeren tussen 16 en 25 jaar. Het openingsfeest werd gekleurd door verschillende workshops (smeden, raps & beats, graffiti,...) en optredens.

"Het doel van dit project is kwetsbare jongeren op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden in hun zoektocht naar werk en of een opleiding door middel van atelierwerkingen waaronder metaal- en houtbewerking", zegt opbouwwerker Frank Mercado-Avalos. "Hier kunnen ze experimenteren of zich heroriënteren en er wordt ingezet op zelfontplooiing, generieke competenties en arbeidsattitudes. De activering gebeurt in samenwerking met lokale partners met doorstroming, nazorg en wederzijdse toeleiding naar bestaande initiatieven."





Samenlevingsopbouw, Scaramouche, Groep Intro en de VDAB zetten samen hun schouders onder het project en benaderen het elk vanuit hun eigen expertise. Stad Vilvoorde en ESF (Europees Sociaal Fonds) zorgen voor ondersteuning en projectontwikkelaar Matexi stelt een atelierruimte beschikbaar binnen haar gebiedsontwikkeling '4 Fonteinen' langs het kanaal in Vilvoorde.





(DBS)