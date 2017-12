Actiecomité vraagt aandacht voor fijn stof 02u43 0 Vilvoorde Het actiecomité 'Respect voor het Domein Drie Fonteinen' heeft een open brief geschreven waarin het zijn bezorgdheid uit omtrent het fijn stof en de geluidshinder in de noordrand. Die is gericht aan de federale en regionale ministers van Leefmilieu, de gouverneur en het Vilvoordse college.

Zopas organiseerde het comité over de problematiek nog een informatieavond. "Daaruit trekken we een reeks waardevolle conclusies die we graag samen met onze standpunten voorleggen", zegt voorzitter Maxime Stroobant. "De gevolgen van te veel fijn stof en geluidshinder zijn catastrofaal voor de gezondheid van de plaatselijke bevolking en voor de werknemers uit de regio."





Overkapping

De problematiek spitst zich toe op de ring rond Brussel en de luchthaven van Zaventem. "Wij pleiten niet voor de afbouw van de luchthaven, maar het moet duidelijk zijn dat de luchthaven niet onbeperkt kan uitbreiden. Wij vragen dat er een beleid gevoerd wordt in een ruimere economische en maatschappelijke context dan vandaag het geval is. Wat de ring betreft: hier moet men overwegen om tot overkapping over te gaan, zoals op de tafel ligt in Antwerpen en om een passende snelheidsbeperking in te voeren." (DBS)