Actiecomité naar Raad van State tegen Groenloo-project 13 maart 2018

02u49 0 Vilvoorde Actiecomité Zo Mobiel Lef trekt naar de Raad van State tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groenloo in Koningslo. Opvallend: het comité doet daarbij een beroep op de 'solidariteit van de buurt' om met donaties de kosten te financieren. Er wordt in april zelfs een garageverkoop georganiseerd om geld in te zamelen.

Begin 2016 werd aangekondigd dat de kantoor- en logistieke activiteiten op de voormalige Kodak-site in Koningslo zouden ingeruild worden voor 175 appartementen en 75 woningen. De gemeenteraad keurde het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Groenloo' voorlopig goed, maar buurtbewoners verzamelden op korte tijd 660 handtekeningen tegen het project. Dat leidde uiteindelijk toch tot een herziening van het RUP. Maar die bijsturing gaat niet ver genoeg voor het Groenloo-buurtcomité en het actiecomité Zo Mobiel Lef.





Financieel risico

Die laatste heeft nu via een advocaat een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State. "We hebben alsnog beslist om een financieel risico te nemen om het onleefbaar RUP te laten vernietigen", zegt woordvoerder Fred Luyckx. Zo Mobiel Lef vindt het project te grootschalig en het vreest ook voor mobiliteits- en parkeerproblemen. Ook de impact op de luchtkwaliteit is een zorg.





Donaties

De procedure kost wel meer dan 6.000 euro. "Om de kosten niet te laten dragen door een paar enkelingen willen we een beroep doen op de solidariteit van de buurt. Wij hebben op dit moment al 14 donaties binnen en hopen tegen volgende week op 100 donaties. In april gaan we ook een garageverkoop organiseren in de Streekbaan en de Steenstraat om geld te in te zamelen."





Het Groenloo comité steunt de actie van 'Zo mobiel Lef'. "De politici hebben ons wel geïnformeerd over het project, maar hebben geen antwoorden gegeven op onze nochtans duidelijke vragen en zorgen. De druk moet op de ketel blijven om ervoor te zorgen dat het volgende stadsbestuur met een beter passend project voor Koningslo komt."





(DBS)