Actie bij Vinçotte tegen ontslag vakbondsman Vilvoorde Een 40-tal werknemers van inspectiebedrijf Vinçotte heeft gisterochtend aan de hoofdzetel in Vilvoorde actie gevoerd tegen het ontslag van de hoofdafgevaardigde van het LBC. Die zou zich te kritisch hebben opgesteld in de ondernemingsraden.

De vakbonden beschuldigen topman Marco Croon van woordbreuk in verband met dit ontslag. "In het kader van de herstructurering, waarbij 189 jobs sneuvelden, beloofde Croon expliciet dat er niet geraakt zou worden aan de hoofddelegees van de vakbonden", aldus vakbonddsecretaris Annick Druyts (LBC). "Nauwelijks enkele dagen nadat het paritair comité op 21 december zijn akkoord gaf voor de afgesproken regeling, heeft Croon toch de hoofdafgevaardigde van de LBC aan de deur gezet. Dergelijke woordbreuk is ongezien in het sociaal overleg in ons land", dixit Druyts.





De vakbonden beschuldigen Marco Croon ervan dat hij misbruik maakt van deze herstructurering om de hele vakbondswerking in de onderneming te ondergraven. Ze eisen de reïntegratie van de hoofdafgevaardigde. Een verzoeningsvergadering op het paritair comité over de kwestie leverde dinsdag niets op. De vakbonden beraden zich over verdere acties.





In een reactie benadrukt de directie van Vinçotte de noodzaak van de herstructurering die recent werd doorgevoerd. "Wij stellen momenteel alles in het werk om het sociaal plan, dat breed gedragen wordt binnen de organisatie, correct uit te voeren en gaan niet publiek in op individuele dossiers." (DBS)